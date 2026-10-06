Главные новости за 6 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Объем платных услуг населению в Крыму за январь—август 2026 года снизился на 8,1% — до 129,2 млрд руб., и республика стала единственным регионом ЮФО с падением показателя. В остальных субъектах округа объем услуг вырос, а рынок ЮФО в целом увеличился на 8,4%, до 1,66 трлн руб., при этом на Краснодарский край приходится 52,2% совокупного объема.

С 1 января 2027 года трудовая инспекция Севастополя войдет в состав территориального органа Роструда, полномочия по контролю за трудовым законодательством передадут федеральной структуре. Порядок обращения для жителей и работодателей не изменится: прием продолжится на улице Карантинная, 16.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отклонил взаимные иски Департамента имущественных и земельных отношений Севастополя и «Черноморнефтегаза» на сумму свыше 534 млн руб. Дополнительно с предприятия взыскали 1,37 млн руб. в федеральный бюджет как неоплаченную госпошлину после увеличения встречных требований.

Конкурсный управляющий ООО «ТеплоЭнергетик» подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении Дмитрия Мудрова, Олега и Николая Алимовых и Светланы Деребеевой к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота. Размер ответственности пока не определен; «ТеплоЭнергетик» признан банкротом в декабре 2024 года при кредиторской задолженности 102,8 млн руб.

Крупные и средние предприятия Краснодарского края за январь—август 2026 года перевезли автотранспортом 36,8 млн тонн грузов — на 15,9% меньше, чем годом ранее. При этом грузооборот вырос на 2,5%, до 4,94 млрд т-км, то есть при меньшем объеме грузов транспортная работа оказалась выше прошлогодней.

В Краснодаре урегулированы земельные вопросы, мешавшие строительству Западной трамвайной линии, однако работы пока не возобновлены. Проект концессии 2022 года предусматривает 35,6 км путей и 100 вагонов, из которых уже закуплено 90, а запуск движения ранее планировался на 2028 год.