Главные новости за 6 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении двух воронежских производителей хлеба АО «Тобус» (продукция под брендами «Керенский», «Тобус», «Черноземочка», «Черноземье», «Цареградский») и АО «Хлебозавод №7» («Шуберский», «Кольцовский», «Заварной черноземный», «Славна») дело о картеле на 650 млн руб. Тендеры на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, в рамках которых компании могли заключить антиконкурентное соглашение, проходили для нужд школ, детсадов, социальных и медицинских учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руководителем управления внутренней политики и правовой работы администрации Воронежа стал 25-летний Артем Башмаков. Мэр города Сергей Петрин заявил, что у чиновника есть «профильное юридическое образование и опыт работы в органах местного самоуправления», а «именно эти знания и практика сейчас особенно важны».

Министром строительства Белгородской области назначен бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. С октября 2022-го белгородским минстроем руководила Оксана Козлитина. В начале июля 2026-го она ушла в отставку на фоне обысков в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве линии обороны.

Производственно-технологический комплекс курского свинокомплекса «Фатежский», обанкротившегося в 2016 году, вновь выставили на торги. Начальная цена имущества составляет 246,7 млн руб. Продажа проходит в форме публичного предложения.

В Липецке увеличены единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу. Для контрактов в войска беспилотных систем они с учетом федеральных и региональных средств составляют теперь 3,6 млн руб., а для других подразделений Минобороны — 3,1 млн руб.

ООО «Шанс Энтерпрайз» Ругии Кадашовой и Абдусалама Джавадова (производственная структура воронежской ГК «Шанс») запустило на своей площадке в особой экономической зоне «Липецк» производство двух новых пестицидов за 340 млн руб. Препараты предназначены для защиты зерновых, зернобобовых, плодовых культур и подсолнечника от широкого спектра вредителей.

Управление ФАС по Орловской области сообщило о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении местных ООО «Авилон» и ООО «ГРСУ №1». Фирмы подозревают в заключении соглашения для поддержания цен на торгах по капремонту здания образовательного учреждения.

В первом полугодии 2026-го семь зарегистрированных в Тамбовской области микрофинансовых организаций (МФО) выдали местным жителям и бизнесу около 5 тыс. займов на сумму почти 263 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров сократилось более чем на четверть, а объем выдач — более чем на треть.

Денис Данилов