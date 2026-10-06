В Волгоградской области утвердили предмет охраны кургана «Шляховский»

Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области утвердил предмет охраны выявленного объекта археологического наследия «Одиночный курган „Шляховский“». Соответствующий приказ подписан 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградское региональное отделение ВООПиК Фото: Волгоградское региональное отделение ВООПиК

Курган расположен во Фроловском районе, в 1,3 км юго-западнее хутора Шляховский. Согласно документу, охране подлежат объемно-пространственное положение объекта, расположение насыпей, форма и материал насыпи, ее размеры, стратиграфия, а также подкурганные объекты — конструкции, захоронения, артефакты и следы ритуальных обрядов.

Хутор Шляховский в годы Сталинградской битвы был прифронтовым. С октября 1941 по декабрь 1942 года здесь располагался полевой подвижной госпиталь ППГ 476. Умерших от ран воинов хоронили в братских могилах. По данным за 2014 год, в хуторе захоронено 27 известных военнослужащих, указано на сайте волгоградского регионального отделения ВООПиК.

Нина Шевченко