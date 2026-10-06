Спикер гордумы Астрахани поздравил педагогов с профессиональным праздником

Спикер городской думы Астрахани Игорь Седов поздравил работников сферы образования на торжественном мероприятии в областной филармонии. В зале собрались ветераны педагогического труда, учителя, воспитатели детских садов, наставники дополнительного образования и почетные гости, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Мероприятие началось с театрализованного пролога, после чего к педагогам обратился господин Седов. Он поблагодарил учителей за преданность профессии и заботу о детях, отметив роль педагогов в воспитании подрастающего поколения и формировании любви к семье и Родине.

Затем прошла церемония чествования: за многолетнюю работу, профессионализм и вклад в развитие города учителя, дошкольные работники и педагоги дополнительного образования получили Почетные грамоты и Благодарственные письма гордумы. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием артистов и детских творческих коллективов.

Нина Шевченко