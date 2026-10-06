На Ставрополье заменят 26 км водовода в Благодарненском округе

В Благодарненском округе специалисты «Крайводоканала» заменят 26 км водовода от Благодарного до села Бурлацкого. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Планируется, что вместо асбестоцементных труб, проложенных в 1960-х годах, планируется уложить полиэтиленовые. Завершить работы рассчитывают до конца декабря. Ранее на этом участке системы водоснабжения обновили 10,6 км водовода от очистных сооружений села Александрия до промышленной зоны Благодарного.

Параллельно, как отметил губернатор, продолжается реконструкция одного из фильтров на очистных сооружениях. После завершения работ его производительность планируется увеличить в четыре раза — с 3 тыс. до 12 тыс. куб. м воды в сутки.

Ожидается, что модернизация системы позволит повысить надежность водоснабжения примерно для 22 тыс. жителей Благодарненского и Буденновского округов.

Константин Соловьев