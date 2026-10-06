Суд в Ростове вынес приговор по делу об оправдании теракта уроженке Ставрополья

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Екатерине Жуленко, обвиняемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в январе 2023 года уроженка Ставропольского края Жуленко, находясь за пределами России, разместила под публикацией о террористических действиях ВСУ текст, который, согласно заключению специалистов, содержал признаки оправдания террористического акта, совершенного 16 декабря 2022 года на территории Луганской Народной Республики, а также оправдания идеологии и практики терроризма.

Наказание назначено по совокупности с приговором Курского районного суда Ставропольского края. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда, Екатерина Жуленко была осуждена по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших или местами их захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а также по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы).

С учетом совокупности приговоров окончательное наказание составило семь лет колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев