«МегаФон» показал самые высокие скорости мобильного интернета на Садовом кольце Москвы. Замеры среди операторов «большой четверки» проводило агентство TelecomDaily. Скорость загрузки данных у «МегаФона» оказалась на 17% больше, чем у конкурентов, передачи данных — почти на 70% выше. Такие показатели позволяют пользователям смотреть видео в высоком разрешении, проводить видеозвонки и быстро загружать объемный контент даже во время движения. Также у «МегаФона» стабилен сигнал 5G: он не терялся на протяжении 91% пути в центре города.

Paramount Skydance завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, сообщает пресс-служба компании. Сделка достигла $110 млрд, это стало одним из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю, пишет Bloomberg.

Британский интернет-магазин одежды ASOS подвергся хакерской атаке. Об этом сообщил телеканал Sky News. Хакеры в своем обращении пригрозили слить личные данные покупателей, если компания не станет сотрудничать с ними. Sky News отметил, что акции ASOS упали в цене на 11% в результате происшествия. Сайт и приложение магазина продолжают работать.