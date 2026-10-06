Курская «Терра» получила еще один контракт на ремонт курских дорог за 221 млн

В Курской области определили победителя открытого конкурса, который отремонтирует два участка автомобильных дорог в Тимском районе. Контракт областное учреждение «Курскавтодор» заключило с местным ООО «Терра» по начальной цене 220,8 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В закупке приняли участие еще две компании. Их наименования в протоколе не раскрываются. Одна из них предложила выполнить работы по начальной цене — 220,8 млн руб., вторая — за 187,7 млн руб. Итоговая оценка первой заявки составила 72,47 балла, второй — 60 баллов, у победителя — 89,41 балла.

Согласно документации, «Терра» отремонтирует первые 5,6 км автодороги «Курск — Борисоглебск» — Гнилое и первые 4 км дороги «Курск — Борисоглебск» — Соколье — Морозовка. Общая протяженность участков составляет более 9,6 км.

По данным Rusprofile, ООО «Терра» было зарегистрировано в декабре 2014 года в Курской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева равняется 99%, Андрея Локтионова — 1%), торгующему лесо- и строительными материалами, 1% — лично господину Локтионову. Генеральный директор — Сергей Сургуч. По итогам 2025 года выручка составила 5,2 млрд руб. против 2,5 млрд руб. годом ранее, увеличившись в 2,1 раза. Чистая прибыль выросла с 18 млн до 452 млн руб., в 25,1 раза.

В конце июля курская «Терра» выиграла еще один контракт на ремонт курских дорог — за 257,1 млн руб. В рамках него нужно было обновить трассы в Черемисиновском районе.

Мария Свиридова