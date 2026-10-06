В Ростовской области беременным выплатили более 730 млн рублей единого пособия

С начала 2026 года 5,6 тыс. беременных жительниц Ростовской области получили 730,7 млн руб. единого пособия. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Отмечается, что при назначении пособия учитываются доходы и имущественное положение семьи. Среднедушевой доход не должен превышать 17,8 тыс. руб. в месяц. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В 2026 году это 9,7 тыс. руб., 14,5 тыс. руб. и 19,4 тыс. руб. соответственно.

Пособие назначается с месяца постановки на учет, но не ранее шестой недели беременности, и выплачивается ежемесячно до рождения ребенка. Для сохранения выплаты необходимо посещать врача в установленные сроки.

По данным СФР, с 2026 года изменились правила назначения пособия. В частности, минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен составлять не менее восьми МРОТ — 216 тыс. руб. Кроме того, при расчете минимального размера алиментов учитывается среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе. В 2026 году на Дону она составляет 71,8 тыс. руб.

Константин Соловьев