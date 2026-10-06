Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 7 октября

Австралийский доллар 59,7410
Английский фунт 113,3193
Белорусский рубль 27,8837
Гонконгский доллар* 10,9201
Дирхам ОАЭ 23,3388
Доллар США 85,7116
Евро 96,0313
Индийская рупия** 88,8804
Казахстанский тенге** 18,8385
Канадский доллар 60,1316
Китайский юань 12,7984
СДР 115,9532
Сингапурский доллар 66,9936
Турецкая лира* 17,4504
Украинская гривна* 19,0702
Шведская крона* 85,3422
Швейцарский франк 103,0188
Японская иена** 54,2753

*За 10. **За 100.