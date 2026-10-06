Черноземье 06.10.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 7 октября Австралийский доллар 59,7410 Английский фунт 113,3193 Белорусский рубль 27,8837 Гонконгский доллар* 10,9201 Дирхам ОАЭ 23,3388 Доллар США 85,7116 Евро 96,0313 Индийская рупия** 88,8804 Казахстанский тенге** 18,8385 Канадский доллар 60,1316 Китайский юань 12,7984 СДР 115,9532 Сингапурский доллар 66,9936 Турецкая лира* 17,4504 Украинская гривна* 19,0702 Шведская крона* 85,3422 Швейцарский франк 103,0188 Японская иена** 54,2753 *За 10. **За 100.