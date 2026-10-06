В Астраханской области жителям аварийных домов разрешили получать деньги вместо квартиры

В Астраханской области вступило в силу постановление, разрешающее выплату денежного возмещения жителям аварийного жилья вместо предоставления новой квартиры по договору социального найма. Документ, подписанный вице-губернатором Денисом Афанасьевым, начал действовать с 2 октября 2026 года. Он опубликован на официальном портале правовой информации органов госвласти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2 октября в Астраханской области действует новый порядок возмещения за аварийное жилье

Фото: Нина Шевченко С 2 октября в Астраханской области действует новый порядок возмещения за аварийное жилье

Фото: Нина Шевченко

Право на получение средств возникает в двух случаях: при письменном отказе всех членов семьи от нового жилья или при отсутствии свободных помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, соответствующих требованиям ст. 89 Жилищного кодекса РФ. Нормы касаются граждан, выселяемых из домов, признанных аварийными, или изъятых для государственных нужд.

Размер компенсации рассчитывается как произведение площади изымаемого жилья и средней рыночной стоимости квадратного метра. Данный показатель устанавливает Министерство строительства и ЖКХ РФ на квартал, предшествующий заключению соглашения о выплате. Порядок оформления документов определяет региональное министерство строительства для государственного фонда или муниципальные органы для муниципального.

Ранее закон предусматривал исключительно предоставление другого благоустроенного помещения. Теперь жители получили возможность выбора: ожидать переселения или получить денежные средства для самостоятельного решения жилищного вопроса.

Марина Окорокова