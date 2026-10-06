Российский финансовый рынок за последние годы сильно изменился: одновременно меняются ставки, стоимость денег, валютные курсы и инвестиционные возможности. Эффективна ли сейчас стратегия «переждать», держать деньги в максимально консервативных инструментах? Что сегодня люди считают главным — сохранение капитала, получение дохода или финансовую гибкость? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов поговорил со старшим вице-президентом «Сбера» Русланом Вестеровским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сбера» Фото: Пресс-служба «Сбера»

— Мы, кажется, живем в среде, где одновременно меняются ставки, причем не только Центрального банка. Вообще стоимость денег меняется. Как и валютный курс, а также инвестиционные возможности — причем у всех по-разному. Как сейчас должна выглядеть модель управления благосостоянием?

— Знаете, в период масштабных перемен самым дефицитным активом на рынке становится не доходность, а доверие.

— Так.

— И сегодня частный инвестор буквально перегружен противоречивым шумом из социальных сетей. Но в момент, когда нужно принимать решение, человек остается один на один с рынком и тревожной неопределенностью.

— Почитали, подумали, и потом кнопочку нажать-не нажать.

— Да. И в этой связи старая модель финансового супермаркета окончательно себя исчерпала. Людям нужны не разрозненные инструменты, а партнер, готовый разделить ответственность за финансовое благополучие человека. Поэтому мы трансформируем систему благосостояния в сервис непрерывного сопровождения — Advisory 2.0. Мы смотрим на капитал комплексно: от подушки безопасности и фиксации высоких ставок в надежных бумагах на годы вперед до фондов недвижимости и каких-то страховых решений. Эта модель держится на таких вещах, как абсолютная понятность и своевременность контакта с человеком без какого-либо спама.

— То есть все по делу.

— Да, чисто по делу. И в фиджитал-формате. Человек сам выбирает удобный путь: нативные решения в пару кликов «Сбербанк Онлайн» или доверительный разговор с персональным финансовым советником.

— Фиджитал — это как вы вроде играете, но в то же время финансово?

— То есть оба формата человек выбирает. В какой-то момент можно самому все сделать, а в какой-то — лучше с живым партнером обсудить. Знаете, что в основе каждого решения лежит глубокая B2B-аналитика институционального качества, которая переводится на простой и доступный язык для человека. Искусственный интеллект «Сбера» под капотом круглосуточно контролирует риски, портфели и другие моменты. И в центре эдвайзера находится человек со своими задачами: вокруг него работает надежность «Сбера», экспертиза и наша готовность отвечать за результат.

— Все это еще окружено искусственным интеллектом?

— Да.

— Хорошо. Тогда насколько человеку сегодня важно не просто выбрать отдельный финансовый инструмент, а выстроить некую целостную систему с учетом разных подходов, с учетом искусственного интеллекта? То есть существует комплекс системного управления капиталом. И что тогда базово в него входит?

— Это важно, причем при любом размере накоплений: от самых небольших до крупных состояний. У человека есть одновременно текущие расходы, какие-то крупные покупки, долгосрочные цели, поэтому отдельный финансовый инструмент нужно оценивать в контексте всего капитала человека. Даже привлекательное по доходности решение может не подойти по сроку, ликвидности или уровню риска. Здесь нужно балансировать между этими параметрами.

Основа такой системы — понимание своих целей и финансового положения: какие есть накопления, обязательства, какой риск для тебя приемлем. Важно видеть весь капитал: от счетов, вкладов до инвестиций и недвижимости. Как правило, некоторые параметры за периметр выносят. И в инвестиционной части сервисы «Сбера» помогают анализировать и оценивать портфель, подбирать персональные решения с учетом задачи клиента. При этом у каждой части капитала должна быть своя задача.

— То есть я понимаю, что вы шире смотрите. Это не просто про управление активами, а вообще про человека, которому нужно сесть, спокойно выслушать, что ему могут предложить, и на этом фоне и заработать, и текущие проблемы решить?

— Да, здесь от задачи важно исходить. Кому-то нужен резерв на непредвиденные расходы, подушка безопасности, ликвидные накопления для ближайших целей, а кому-то — долгосрочные вложения для формирования капитала. Важно не просто разные продукты иметь, а понимать, как они сочетаются между собой и распределяют риски. Эту проблематику мы в том числе будем на нашей большой инвестконференции 8 октября обсуждать.

— Это интересно, всем нашим радиослушателям уважаемым предлагаем по возможности принять участие.

— Да, еще пару слов опять про нейросети, который делает такое управление проще. ИИ-агенты «Сбера» анализируют, оценивают инвестиционный портфель, помогают подобрать продукты, получить консультацию, а по отдельным вопросам перейти к оформлению прямо в приложении.

— В один клик, тот самый фиджитал?

— Да.

— Логичный вопрос к вам как к вице-президенту. Насколько меняется роль банка во всех ситуациях, которые мы затронули?

— Роль банка действительно меняется, ведь раньше основная ценность была в доступе к отдельным финансовым инструментам. Сегодня все большую ценность приобретает связь между продуктами и контекстом конкретного человека. Клиенту сложно ориентироваться в ситуации, когда у него несколько счетов, накоплений, инвестиций, кредитные обязательства, финансовые цели.

— А вы все это берете на себя?

— Да, мы все собираем в единый комплексный взгляд на капитал. Это позволяет очень хорошо ориентироваться. Поэтому задача банка — помочь ответить на главный вопрос: что сейчас происходит с деньгами, почему это происходит, на что обратить внимание и что дальше делать?

— Классический набор.

— Да. И здесь меняется роль цифровых сервисов и упомянутого уже искусственного интеллекта. Они позволяют перейти к модели персонального финансового контекста. Например, недостаточно сообщить, что на рынке ставка поменялась, произошло движение по какому-то активу. Важно показать, как эти факторы влияют на конкретный портфель и активы. А также рассказать, что с ними стоит сделать, на что обратить внимание, подсветить какие-то зоны зеленые или, наоборот рисковые. И поэтому мы развиваем целую систему управления личными финансами. Это и анализ расходов, и автоматизация накоплений.

У нас есть уникальные продукты на рынке: «Портфельная аналитика» и персональный «Помощник по инвестициям», куда еще входит налоговый консультант, помощник по расходам, который уже доступен в нашем мобильном приложении. Пользуются ими 1,3 млн клиентов.

— Однако.

— И каждый день практически несколько десятков тысяч заходят, анализируют, смотрят, уже привыкают.

— Спасибо. Старший вице-президент «Сбера» Руслан Вестеровский — о том, как быть финансово здоровым и ориентироваться в непростой ситуации. А всеми прелестями, я думаю, вы можете воспользоваться в «Сбере».