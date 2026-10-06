АТОР: санатории Анапы предлагают самые доступные осенние путевки

В Анапе осенью доступны наиболее дешевые варианты санаторного отдыха в Краснодарском крае, тогда как путевки с лечением в Сочи и Геленджике могут стоить в полтора-два раза дороже. Десятидневная путевка с лечением на двоих в регионе начинается примерно от 50–60 тыс. руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, цены на санаторный отдых в Краснодарском крае в 2026 году начали снижаться раньше обычного. Традиционно сезонное снижение тарифов приходится на октябрь—ноябрь, однако в этом году оно началось уже в сентябре. В отдельных санаториях разница между летними и осенними ценами достигает 15–20%.

Большинство доступных предложений в бюджетном сегменте на 10 дней с лечением для двоих укладывается в 80–100 тыс. руб. Самые дешевые варианты начинаются примерно с 50–60 тыс. руб. Информацию о стоимости подтвердили компании «Интурист», Алеан, «Дельфин» и «Мультитур».

Помимо Анапы, бюджетные предложения можно найти в Сочи и Геленджике. В Сочи эксперты рекомендуют рассматривать не только центральную часть города, но и Лоо, Лазаревское и Адлер. При выборе путевки специалисты советуют сравнивать конкретные санатории с одинаковым набором услуг, а не среднюю стоимость отдыха на разных курортах.

Отдельно эксперты обращают внимание на условия размещения для путешествующих в одиночку. Минимальная цена в некоторых предложениях может быть рассчитана на размещение с подселением, а не на отдельный одноместный номер.

Дефицита бюджетных санаториев на осень пока нет. Вместе с тем наиболее дешевые номера на школьные каникулы и праздничные даты уже начинают заканчиваться.

За три летних месяца в Краснодарском крае отдохнули 8,3 млн туристов и 3,8 млн однодневных отдыхающих. Загрузка отелей на Черноморском побережье составила 73%, на Азовском — 31%. На осень номерной фонд региона в среднем забронирован на 45,4%, в том числе на Черноморском побережье — почти на 51%, в предгорных территориях — на 56,4%.

Мария Удовик