На Центральном рынке Саратова изъяли 9,3 тонны продукции

За девять месяцев 2026 года лаборатория Саратовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных провела более 42,2 тыс. исследований животноводческой продукции на площадке ООО «Центральный рынок». Об этом сообщило управление ветеринарии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление ветеринарии Саратовской области Фото: Управление ветеринарии Саратовской области

К продаже не допустили 9,3 тонны сельхозпродукции, не соответствовавшей требованиям безопасности. Утилизировано 1,84 тыс. кг говядины, 486 кг свинины, 715 кг баранины, 10,3 кг рыбы и 6034 кг овощей.

Рыба не прошла проверку по органолептическим показателям. Овощи не допустили к продаже из-за гнили и повреждений грызунами.

Нина Шевченко