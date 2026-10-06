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Количество укушенных собаками в Астраханской области снизилось на 12,3%

За восемь месяцев 2026 года в Роспотребнадзор по Астраханской области поступило 2,09 тыс. обращений по поводу укусов собаками — на 294 меньше, чем за аналогичный период 2025 года (2,4 тыс.). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По данным службы ветеринарии, за указанный период отловлено более 9,2 тыс. бродячих собак. Мероприятия проводятся в рамках регионального закона и включают отлов, стерилизацию и вакцинацию животных, указано в релизе.

В Астрахани и Приволжском районе с марта 2025 года действует режим экстраординарной ситуации из-за бездомных собак. Отлову подлежат все бродячие животные, включая стерилизованных и с бирками. Если собаке не находят хозяина или она ведет себя агрессивно, ее усыпляют.

Зоозащитники выступали против эвтаназии, однако областной и апелляционный суды признали усыпление правомерным. 23 сентября этого года четвертый кассационный суд в Краснодаре подтвердил законность нормативных актов региона, включая пункт об эвтаназии.

Нина Шевченко