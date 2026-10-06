Более 20 тысяч человек посетили фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске

Более 20 тыс. человек посетили VII Всероссийский фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость», прошедший 3–4 октября в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Еще около 330 тыс. человек посмотрели трансляцию мероприятий в социальных сетях. Основной площадкой фестиваля в этом году стал хутор Аргатов. Организаторами выступили центр казачьей культуры «Казачья воля» и фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски при поддержке администрации Усть-Лабинского района.

Программа была посвящена песенной и воинской культуре казачества, традиционным ремеслам, семейному укладу, вере и общинным традициям. Фестиваль открыл Кубанский духовой оркестр. Далее с приветственным словом выступили атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов, глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко, гендиректор фонда «Вольное Дело» Ирина Бахтина и вице-губернатор Краснодарского края Александр Агибалов. В своих выступлениях они говорили о сохранении казачьей культуры и интересе молодежи к истории и происхождению своих семей.

В течение двух дней для гостей работали мастер-классы, выставки и интерактивные площадки. На главной сцене ансамбль «Казачья удаль» из Волгоградской области представил календарный и обрядовый фольклор, петербургская «Братина» — мужскую песенную традицию и походный репертуар, а ансамбль «Воля» из Свердловской области познакомил зрителей со старинными балладами. Самарская «Вольница» провела мастер-классы по парным казачьим танцам. Вечернюю программу составили выступления Вадима Этмана, вокального проекта «Девчата», групп «Казаки делают хиты» и «Отава Е».

Вячеслав Рыжков