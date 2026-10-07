Авито масштабирует доставку крупногабаритных товаров вместе с «Байкал Сервисом» на профессиональных продавцов

Авито Доставка расширяет возможности крупногабаритных отправок для пользователей: теперь через транспортную компанию «Байкал Сервис» отправлять заказы могут не только физические лица, но и профессиональные продавцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК» Фото: пресс-служба ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК»

Профессиональные продавцы могут отправлять через «Авито» как новые, так и ресейл-товары — например, автозапчасти. Чтобы отправить заказ продавцу нужно его привезти на терминал «Байкал Сервиса» в городе отправления. Если в городе несколько терминалов, можно выбрать любой удобный.

При приеме груза сотрудники транспортной компании автоматически определят статус отправителя и применят соответствующий порядок проверки и оформления отправления. Так, индивидуальный предприниматель предъявляет паспорт. А, если груз сдает его представитель, то потребуется доверенность. Для компаний необходимо предъявить паспорт представителя и доверенность, подтверждающую его полномочия. Также отправителю нужно показать штрихкод из личного кабинета Авито.

«Авито Доставка продолжает активно расти: в августе этого года количество заказов с Авито Доставкой увеличилось на 42% по сравнению с августом прошлого года. И мы последовательно расширяем ее возможности, чтобы профессиональные продавцы могли работать с максимально широким ассортиментом товаров вне зависимости от их габаритов. Подключение „Байкал Сервиса“ к отправкам от бизнес-продавцов дает предпринимателям возможность продавать крупногабаритные товары покупателям из других городов, не ограничиваясь локальным спросом. При этом сохраняется привычная механика безопасной сделки: покупатель может получить и проверить товар до того, как деньги будут перечислены продавцу. Для нас это еще один шаг к тому, чтобы логистика помогала бизнесу на Авито расширять географию продаж и находить больше покупателей», — отмечает Евгений Шапиро, директор по логистике Авито.

«Благодаря расширению партнерства нашей транспортной компании с «Авито» бизнес получает удобный инструмент для быстрой и качественной доставки крупногабаритных товаров покупателям по всей стране — более чем в ста городах России», — отмечает руководитель проектов доставки ООО «Байкал-Сервис ТК» Валерий Никулин.

К отправке доступны крупногабаритные товары весом до 200 кг и стоимостью до 100 тысяч рублей. Доставка доступна для широкого перечня категорий — от мебели, обогревателей до автозапчастей, шин и дисков, а также других товаров, соответствующих требованиям сервиса.

На все крупногабаритные товары, оформленные через Авито Доставку с партнером «Байкал Сервис», распространяются механики безопасной сделки. Денежные средства перечисляются продавцу только после того, как покупатель получит товар, проверит его и подтвердит, что с заказом все в порядке.

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