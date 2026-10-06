Суд обязал саратовский комитет охотничьего хозяйства установить границы угодий

Энгельсский районный суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры к комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Как установлено в ходе проверки, ведомство не исполнило обязанность по установлению границ охотничьих угодий на территории Ровенского муниципального района и не внесло соответствующие сведения в ЕГРН, сообщили в пресс-службе надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ровенском районе Саратовской области установят границы охотничьих угодий по решению суда

Фото: t.me / busargin_r В Ровенском районе Саратовской области установят границы охотничьих угодий по решению суда

Фото: t.me / busargin_r

Отсутствие актуальных данных в реестре, по мнению надзорного органа, препятствовало сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также не позволяло заинтересованным лицам получать достоверную информацию об охотничьих угодьях. Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возложить на региональный орган исполнительной власти обязанность провести кадастровые работы и установить границы угодий.

Саратовский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения, отклонив апелляционную жалобу ответчика. Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Марина Окорокова