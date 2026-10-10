Научные открытия в области квантовой механики

Уравнение помогает описать скрытый от органов чувств человека мир на языке математики и понять, как ведут себя электроны в разных структурах из разных материалов, что крайне важно при создании электроники, в том числе смартфонов, микрочипов, биодатчиков и так далее. Немалую роль оно играет и в вопросе разработки других квантовых технологий: компьютеров, систем связи и шифрования. Кроме этого, волновое уравнение используют в квантовой химии. Например, для расчета энергетических уровней молекул и атомов при проектировании новых материалов и даже лекарств.