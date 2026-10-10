Научные открытия в области квантовой механики
Открытие квантовой теории
10.10.2026, 12:00
Квантовая физика стала зарождаться в начале XX века, когда классическая физика не смогла объяснить поведение света и атомов. 14 декабря 1900 года на заседании Берлинского физического общества немецкий физик Макс Планк произнес слово «квант» (от лат. quantus — «сколько»), выдвинув гипотезу о том, что испускание и поглощение света происходят не непрерывно, а отдельными «пакетами» — дискретными квантами.
Через пять лет Альберт Эйнштейн использовал идею Планка для объяснения фотоэффекта, предположив, что не только испускание и поглощение света происходят порциями, но и само излучение существует только в виде отдельных объектов — квантов света (фотонов).
Корпускулярно-волновой дуализм
В 1924 году французский физик Луи де Бройль предположил, что любой квантовый объект (элементарная частица) при одних условиях ведет себя как частица, а при других — как волна. Эта двойственность хорошо видна на примере фотонов: свет как поток фотонов демонстрирует свойства волны в явлениях дифракции — огибания препятствий — и интерференции — увеличении или уменьшении амплитуды двух или нескольких когерентных (от лат. cohaerens — «находящийся в связи») волн при их наложении друг на друга.
Благодаря концепции де Бройля сформулированы другие принципы квантовой физики: последовательной теории фотоэффекта и лазеров, без которых не появились бы медицинские биосенсоры, солнечные батареи и другие оптические технологии. Концепция помогает понять: квантовый мир отличается от классического, но, несмотря на это, он познаваем.
Запрет Паули
В 1925 году австрийский физик Вольфганг Паули открыл новую квантовую величину, позднее названную спином (от англ. spin — «вращение»), и сформулировал принцип, объяснивший строение электронных оболочек атомов. Суть открытия: два одинаковых фермиона (частицы с полуцелым спином) не могут находиться в одном квантовом состоянии в одной области пространства, они отталкиваются друг от друга, тогда как на бозоны (частицы с целым спином) это правило не распространяется.
Спин — внутренняя квантовая характеристика, вроде заряда или массы: у электрона она принимает только два значения: условно «вверх» и «вниз». Это явление играет большую роль при разработке транзисторов, оптических чипов и квантовых компьютеров. На принципе запрета Паули основывается дизайн современной электроники, которая работает на электронах, то есть фермионах по спиновой классификации.
Уравнение Шредингера
В 1925 году австрийский физик Эрвин Шредингер вывел уравнение, положившее начало развитию концепции волновой функции, с помощью которой можно описать любую квантовую систему и ее эволюцию, предсказать вероятное местоположение и импульс частиц.
Уравнение помогает описать скрытый от органов чувств человека мир на языке математики и понять, как ведут себя электроны в разных структурах из разных материалов, что крайне важно при создании электроники, в том числе смартфонов, микрочипов, биодатчиков и так далее. Немалую роль оно играет и в вопросе разработки других квантовых технологий: компьютеров, систем связи и шифрования. Кроме этого, волновое уравнение используют в квантовой химии. Например, для расчета энергетических уровней молекул и атомов при проектировании новых материалов и даже лекарств.
Принцип неопределенности
В 1927 году немецкий физик Вернер Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности в квантовой механике: чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую. Согласно этому принципу, у частицы не могут быть одновременно точно измерены положение и скорость (импульс). Как правило, для изучения процессов с частицами, например распада или излучения, ученые «наделяют» их вероятными энергиями и импульсом.
Принцип Гейзенберга используется в современных технологиях. Любая электроника конструируется с оглядкой на неопределенность, так как это фундаментальное свойство поведения частиц, в том числе электронов. В 2015 году, опираясь на этот принцип, ученые из проекта LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) впервые в истории напрямую засекли гравитационные волны от слияния двух черных дыр. Изучение этих волн, существование которых предсказывал еще Альберт Эйнштейн, позволит узнать, что происходило на ранней стадии развития Вселенной.
Идея квантового симулятора
В начале 1980-х американский физик Ричард Фейнман предложил умозрительную конструкцию будущего квантового компьютера, то есть компьютера, построенного из квантовых деталей. Он доказал, что классические компьютеры не могут эффективно моделировать квантовые системы. В частности, физик разработал диаграммы для иллюстрации эволюции системы частиц. Благодаря им можно без вычисления конкретных траекторий и скоростей визуализировать, что было до взаимодействия частиц и что получилось в итоге.
Работы Фейнмана внесли вклад в технологии проектирования современных квантовых устройств: компьютеров, радаров, средств связи и шифрования. Немалую роль открытия сыграли в разработке методов современной спектроскопии — области исследований в науке, посвященной измерению, изучению и интерпретации спектров электромагнитного излучения.
Алгоритм Шора
В 1994 году американский математик Питер Шор разработал квантовый алгоритм, который может разложить большое число на простые множители экспоненциально быстрее любого компьютера. Принцип обработки информации ученого основывался на особенностях поведения кубитов — единиц информации в квантовых вычислениях,— которые могут принимать несколько значений одновременно и находиться в состоянии квантовой запутанности. Такое квантовое решение классической математической задачи позволило «обмануть» существующую веками систему вычисления.
Алгоритм Шора вызвал бум интереса технологических компаний к разработке квантового компьютера. В 2001 году исследователи из корпорации IBM впервые успешно продемонстрировали алгоритм на реальном квантовом устройстве, разложив число 15 на простые множители (3 и 5). В 2019 году разработчики Google создали квантовый процессор на 53 кубитах и выполнили на нем вычисление, которое, по их утверждению, заняло бы у самого быстрого классического суперкомпьютера около 10 тыс. лет. Квантовый процессор справился за 200 секунд.