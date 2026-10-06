Бизнес Татарстана увеличил объем сделок на денежном рынке на 87%

В январе–сентябре объем сделок компаний из Татарстана на денежном рынке составил 706 млрд руб. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу Московской биржи.

В среднем за день компании республики совершают сделки на 3,7 млрд руб. Операции на денежном рынке проводят 334 татарстанские компании — за год их число выросло на 35%.

По количеству компаний, работающих на денежном рынке, Татарстан занял пятое место среди регионов России.

Анна Кайдалова