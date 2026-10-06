На Ставрополье директора фирмы оштрафовали за нарушения водного законодательства

В Ставропольском крае выявили нарушения на строительной площадке в водоохранной зоне реки Подкумок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Как установили правоохранители, в охраняемой зоне был вырыт котлован, велись работы по заливке бетона и вязке арматуры, а также проложена траншея для отвода неочищенных сточных вод в реку. Кроме того, на площадке складировались отвалы размываемого грунта и железобетонные конструкции.

В отношении директора организации были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 (использование прибрежной защитной полосы водного объекта или водоохранной зоны с нарушением ограничений) и ч. 1, 2 ст. 8.48 КоАП РФ (негативное влияние на водные биологические ресурсы и их среду обитания). Общая сумма штрафов составила 10 тыс. руб.

Устранение нарушений остается на контроле природоохранной прокуратуры.

Константин Соловьев