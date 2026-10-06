В Дагестане возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 149 млн рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По версии следствия, государству причинен ущерб на сумму свыше 149 млн руб., сообщило следственное управление СКР по Республике Дагестан.

Уголовное дело возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Фигурантом дела является лицо из числа руководителей коммерческой организации. По версии следствия, в период с сентября 2021 года по декабрь 2023 года он уклонялся от исполнения обязательств по уплате налогов и сборов.

Как установило следствие, в налоговый орган предоставлялись декларации, содержавшие заведомо ложные сведения о суммах налогов и сборов, подлежащих исчислению и уплате. В результате, согласно материалам уголовного дела, в бюджетную систему не поступили денежные средства на сумму свыше 149 млн руб.

На данный момент следователи проводят необходимые следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Удовик