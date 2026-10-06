В Бабаюртовском районе Дагестана 7 и 8 октября ограничат электроснабжение

В Бабаюртовском районе 7 и 8 октября введут плановые ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства энергетики и тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Специалисты «Дагэнерго» проведут проверку защит высоковольтного оборудования на подстанции. Так, 7 октября с 10:00 до 17:00 ограничения затронут села Хамаматюрт, Чанкаюрт, Ачичунгур, Орджоникидзе, Дахадаева и Али-Кутан. На следующий день, 8 октября, в тот же период без электроснабжения временно останутся жители сел Уцмиюрт, Хошгельди и Фрунзе.

Константин Соловьев