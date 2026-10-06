В Крыму 9 октября трижды включат сирены

В Республике Крым 9 октября проведут комплексную проверку системы оповещения населения. Мероприятие, первоначально запланированное на 7 октября 2026 года, перенесли на 9 октября.

В рамках проверки сирены прозвучат в 10:00, 13:00 и 15:00. Кроме того, теле- и радиоканалы будут временно замещены информацией о проведении проверки системы оповещения.

Мероприятие является плановым и проводится для повышения уровня безопасности и информированности населения. Жителей просят сохранять спокойствие во время включения сирен и не предпринимать никаких действий.

Проверка затронет систему оповещения населения на территории Республики Крым. В установленное время будут проверены предусмотренные системой каналы доведения информации до жителей, включая звуковое оповещение, а также теле- и радиовещание.

Власти отмечают, что включение сирен и передача специальной информации 9 октября связаны исключительно с проведением планового мероприятия.

Мария Удовик