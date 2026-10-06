Транспортная компания требует взыскать с ХК «СДС-Уголь» 674 млн рублей

ООО «Независимая перевозочная компания» («НПК») подала в арбитражный суд Новосибирской области иск к АО ХК «СДС-Уголь» о взыскании 674,4 млн руб. Исковое заявление поступило в суд 5 октября, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

На данный момент суть претензий в открытых документах не раскрывается. Однако известно, что «СДС-Уголь» в настоящее время выступает ответчиком по ряду других исков о неисполнении обязательств по договорам поставки. В частности, новосибирское АО «СКС» требует взыскать с угольщиков суммарно около 365 млн руб.

ХК «СДС-Уголь» — одна из крупнейших российских угледобывающих компаний. Основана в Кемерове в 2006 году. Основные угольные активы компании — «Листвяжная» (шахта и обогатительная фабрика), «Черниговец» (разрез «Черниговский»), «Салек» (разрез «Восточный») и шахтоуправление «Майское» (разрез «Первомайский»).

Выручка предприятия в 2025 году составила 6,52 млрд руб., сократившись на 54,7% к уровню 2024 года (14,4 млрд руб.). Чистый убыток — 6,38 млрд руб. В июле 2025 года сообщалось, что АО ХК «СДС-Уголь» получило субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженностей в рамках мер поддержки угольной отрасли.

ООО «НПК» зарегистрировано в Новосибирске в 2017 году в сфере перевозки грузов. Компания принадлежит Дмитрию Юрченко. По данным сервиса Rusprofile, выручка общества в прошлом году составила 7,18 млрд руб., чистая прибыль — 106 млн руб.

Лолита Белова