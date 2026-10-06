Более 400 тысяч жителей Кубани получают соцвыплаты с помощью почты

Ежемесячно более 400 тыс. жителей Краснодарского края получают различные социальные выплаты с помощью Почты России. Как сообщает пресс-служба компании, самая популярная выплата на почте — пенсия, почтальоны ее доставляют регулярно с 3-го по 23-е число каждого месяца. При этом порядка 90% пенсионеров предпочитают получать свои выплаты на дому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Почты России Фото: Пресс-служба Почты России

Далее по популярности идет ежемесячная денежная выплата федеральным и региональным льготникам. Это около 200 тыс. выплат ежемесячно. Затем идет компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Каждый месяц сотрудники почтовых отделений выдают получателям порядка 100 тыс. таких выплат.

Всего жители края получают на почте около 80 видов социальных выплат, среди которых страховые выплаты, государственная социальная помощь, компенсации за уплату взносов на капитальный ремонт, выплаты труженикам тыла, инвалидам и другие.

Как отметили в Почте России, для одиноких, пожилых и маломобильных людей важен каждый визит почтальона, который может не только доставить продукты и товары первой необходимости, но и принять оплату за ЖКУ, оформить подписку на газеты и журналы.

Сергей Емельянов