В Татарстане вступил в силу закон о внесении изменений в бюджет республики на этот год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы бюджета на текущий год увеличены на 32,6 млрд руб., расходы — на 21,7 млрд руб., сообщила пресс-служба Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Татарстана в 2026 году увеличили на 32,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Доходы бюджета Татарстана в 2026 году увеличили на 32,6 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дополнительные расходы направят на социальные, научные, культурные и спортивные мероприятия, региональные проекты и меры социальной поддержки. Также средства предусмотрены на обновление коммунальной техники, выплаты врачам дефицитных специальностей, капитальный ремонт и строительство социальных объектов и дорожные работы.

С учетом изменений доходы бюджета Татарстана в этом году составят 633,4 млрд руб., расходы — 653,4 млрд руб. Дефицит составит 20 млрд руб. и будет обеспечен источниками финансирования.

Анна Кайдалова