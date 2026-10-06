Температура моря в Новороссийске опустилась до +20 градусов

Температура Черного моря у берегов Новороссийска утром 6 октября составила до +20 градусов. Такая же температура воды зафиксирована у большинства других курортов Краснодарского края, следует из данных Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До +20 градусов вода прогрелась также у берегов Анапы, Геленджика и Туапсе. Температура Черного моря в основных курортных городах края остается на уровне предыдущего дня.

В Тамани температура воды ниже и составляет до +19 градусов. В Азовском море вода также продолжает остывать. В Приморско-Ахтарске и Должанской температура снизилась до +17 градусов, а в Ейске — до +16 градусов.

Комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов. При этом на побережье Краснодарского края сохраняется теплая погода: к выходным температура воздуха может повыситься до +27 градусов.

Ранее сообщалось, что в Сочи 1 октября официально завершился пляжный сезон. Вместе с тем с учетом теплой осени в городе прорабатывается возможность его продления. Несколько прибрежных территорий продолжат работать для купания. На них планируется сохранить спасательные посты, охрану, необходимое оснащение и медицинский персонал.

Мария Удовик