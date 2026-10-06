Банк Уралсиб запустил международный эквайринг по картам «Мир» для иностранных юрлиц

Банк Уралсиб запустил международный эквайринг для иностранных юридических лиц, который позволяет компаниям-нерезидентам принимать оплату российскими банковскими картами и получать возмещение на счет в Банке Уралсиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Продукт ориентирован на зарубежные компании, работающие на рынках, популярных у российских граждан,— в Армении, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Гонконге, Лаосе, Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане — и закрывает их потребность в приеме платежей от российских клиентов. География расчетов постоянно расширяется.

Ключевые особенности сервиса:

без посредников и без открытия дополнительных юрлиц — компания работает напрямую с банком;

— компания работает напрямую с банком; регистрация «под ключ» — банк самостоятельно регистрирует клиента в платежной системе (НСПК) и в Банке России;

— банк самостоятельно регистрирует клиента в платежной системе (НСПК) и в Банке России; возмещение на счет клиента — готовый процесс перевода возмещения на расчетный счет компании в Банке Уралсиб;

— готовый процесс перевода возмещения на расчетный счет компании в Банке Уралсиб; полная прозрачность — как для клиента, так и для регулирующих органов Российской Федерации.

«Запуск международного эквайринга для нерезидентов — закономерный шаг в развитии цифровых сервисов банка. Мы видим спрос со стороны зарубежных компаний, которые хотят работать с российскими клиентами, но сталкиваются с инфраструктурными и регуляторными барьерами. Наша задача — снять эти барьеры: мы берем на себя регистрацию в НСПК и ЦБ и выстраиваем прозрачный процесс выплат. Для нас важно, чтобы продукт был понятен и клиенту, и регулятору»,— отмечает руководитель Дирекции развития и продаж трансграничных платежных инструментов Банка Уралсиб Антон Бельцевич.

Сервис доступен иностранным компаниям из сфер интернет-торговли, маркетплейсов, цифровых услуг, туризма, образования, медицины и индустрии развлечений, которые реализуют товары и услуги покупателям с использованием карт российских банков.

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