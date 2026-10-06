В селах Дагестана планируют поэтапно построить 27 женских консультаций

В сельских районах Дагестана планируется поэтапно построить 27 новых женских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Одним из строящихся объектов стала модульная женская консультация в селе Тарумовка Тарумовского района, рассчитанная на 70 коек. На объекте полностью собран каркас здания, начата обшивка фасада.

Отмечается, что модульные конструкции позволяют сократить сроки строительства. Консультации планируется оснащать современной медицинской техникой и телемедицинской связью с перинатальными центрами Махачкалы.

В республиканском Минздраве отметили, что за последние два года младенческая смертность в регионе снизилась на 34%.

Константин Соловьев