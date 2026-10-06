Центральные электросети ООО «Башкирэнерго» победили в конкурсе социальной эффективности

Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») стали победителями в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2025 год. Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в Доме Профсоюзов РБ и была посвящена Всемирному дню действий «За достойный труд!»

Первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников (справа) вручает диплом за 1 место директору ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Тимуру Шарипову

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Этот конкурс проводится ежегодно Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики. Для участия в региональном этапе было подано 94 заявки по 17 номинациям от 62 организаций. Награждавший призеров первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников отметил, что победители конкурса показывают, как можно улучшить жизнь сотрудников через действующие на предприятиях социальные программы и инициативы.

В последние годы победы сетевиков из производственных отделений ООО «Башкирэнерго» в различных конкурсах по охране труда стали постоянными. Это свидетельствует о том, что вопросам охраны труда в ООО «Башкирэнерго» уделяется самое пристальное внимание как со стороны трудовых коллективов, так и руководства компании, в целом.

ООО «Башкирэнерго»