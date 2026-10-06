Экс-сотрудницу банка в Севастополе приговорили к пяти годам за хищение вкладов на 24 млн

В Севастополе Гагаринский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы 34-летнюю местную жительницу, признанную виновной в хищении более 24 млн руб. у клиентов банка и непосредственно у кредитной организации. Суд также назначил ей штраф в размере 120 тыс. руб., сообщила прокуратура Севастополя.

Установлено, что осужденная работала менеджером операционного офиса банка в Гагаринском районе. Она убеждала клиентов заключать договоры банковского вклада на определенный срок, после чего подделывала распоряжения на перевод денежных средств. Деньги вкладчиков она перечисляла на подконтрольные ей счета и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Чтобы клиенты не получали уведомления о проведенных операциях, женщина удаляла из автоматизированной банковской системы их абонентские номера. В результате вкладчики не знали о переводах денежных средств со своих счетов.

По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2022 год осужденная похитила средства у 22 потерпевших и непосредственно у банка. Общая сумма ущерба превысила 24 млн руб. О преступной деятельности стало известно после обращения одного из клиентов за возвратом вклада.

Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности), а также по статьям о краже с банковского счета, в том числе в крупном и особо крупном размерах.

Расследование уголовного дела проводило следственное управление УМВД России по Севастополю. В ходе расследования банк полностью возместил клиентам причиненный ущерб.

Суд назначил виновной пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.

Мария Удовик