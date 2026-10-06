В Чувашии 40-летнего местного жителя признали виновным в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ему штраф 2,5 млн руб., сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Чувашии оштрафовали на 2,5 млн рублей за посредничество во взятке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Жителя Чувашии оштрафовали на 2,5 млн рублей за посредничество во взятке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, он сообщил директору подрядной организации, что за взятку может организовать приемку 12 детских площадок, построенных в республике. Должностному лицу казенного учреждения он сообщил, что вопрос можно решить за 3 млн руб., а директору подрядной организации заявил, что договорился о сумме в 5 млн руб.

В итоге посредник получил от директора 2,5 млн руб., из которых 1 млн руб. оставил себе.

Анна Кайдалова