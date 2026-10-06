В Саратове рассмотрят поправки о повторном заверении списков кандидатов

В Саратовской области в региональные законы, касающиеся выборов, вносятся изменения. Инициативу обсудили на внеочередном заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Саратовской области Фото: Дума Саратовской области

Один из авторов поправок, спикер облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») предложил обязать избиркомы повторно рассматривать вопрос о заверении списка кандидатов, если отказ в нем отменили вышестоящая комиссия или суд. Рассмотрение должно проводиться не позднее чем через день после вступления решения в силу. Это требуется для приведения регионального избирательного законодательство в соответствие с федеральным.

Согласно инициативе, документы на регистрацию можно подать в течение пяти дней после решения комиссии, но не позднее чем за 15 дней до голосования. Решение о регистрации или отказе принимается не позднее чем за восемь дней до выборов.

Господин Антонов считает, что поправки создадут единые условия для всех участников выборов. Законопроект вынесут на ближайшее заседание думы.

Татьяна Смирнова