В Саратове рассмотрят поправки о повторном заверении списков кандидатов
В Саратовской области в региональные законы, касающиеся выборов, вносятся изменения. Инициативу обсудили на внеочередном заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.
Фото: Дума Саратовской области
Один из авторов поправок, спикер облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») предложил обязать избиркомы повторно рассматривать вопрос о заверении списка кандидатов, если отказ в нем отменили вышестоящая комиссия или суд. Рассмотрение должно проводиться не позднее чем через день после вступления решения в силу. Это требуется для приведения регионального избирательного законодательство в соответствие с федеральным.
Согласно инициативе, документы на регистрацию можно подать в течение пяти дней после решения комиссии, но не позднее чем за 15 дней до голосования. Решение о регистрации или отказе принимается не позднее чем за восемь дней до выборов.
Господин Антонов считает, что поправки создадут единые условия для всех участников выборов. Законопроект вынесут на ближайшее заседание думы.