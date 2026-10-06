В Кисловодске досрочно включили отопление в детских садах

В Кисловодске из-за понижения температуры воздуха досрочно начали подавать тепло в детские сады. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своих соцсетях.

«На улице первое похолодание, и мы оперативно реагируем. Главным является, чтобы наши дети были в тепле и не простудились», - написал глава Кисловодска.

Решение принято до официального начала отопительного сезона. Его планируется начать после окончания потепления с учетом погодных условий.

В детских садах, где технически невозможно запустить систему отопления вне сезона, поручено использовать электрические обогреватели.

Константин Соловьев