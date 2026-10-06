Проверку сирен в Тюменской области перенесли с 7 на 9 октября

Проверку системы оповещения населения, запланированную на 7 октября, в Тюменской области перенесли на 9 октября. Сирены включат с 10:43 до 10:44 по местному времени, сообщили в информационном центре правительства региона.

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Во время проверки по телеканалам «Россия-1» и «Россия-24», а также радиостанциям «Маяк», «Радио России» и «Вести FM» передадут информационные сообщения и рекомендации для населения. После сигнала сирены жителям необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона призвали жителей сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер.

Проверку системы оповещения с 7 на 9 октября также перенесли и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Полина Бабинцева