В Саратовской облдуме отчитались о росте тарифов на коммунальные услуги

В Саратовской области тарифы на отопление с октября выросли на 10,95%. Об этом сообщил директор филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель в своем докладе на депутатских слушаниях в облдуме.

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Министр — председатель комитета госрегулирования тарифов Саратовской области Лариса Новикова напомнила, что с 1 октября тарифы меняются во всех регионах ПФО. Саратов, по ее словам, входит в шестерку регионов с минимальным ростом совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

В комитете сделали средний расчет: семья из трех человек, занимающая стандартную площадь 54 кв. м, на примере тарифов Саратова платила в октябре — ноябре за ЖКУ 4,5 тыс. руб. С октября этого года совокупный платёж вырастет на 700 руб. с учетом отопления. Летом платеж с квартиры увеличится на 300–400 руб.

Губернатор Саратовской области установил запрет на превышение допустимого порогового значения в 11,1% по ЖКУ.

Татьяна Смирнова