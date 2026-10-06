Бизнес Кубани с начала года зарегистрировал 2,8 тысячи новых доменов

Бизнес Краснодарского края с начала 2026 года зарегистрировал около 2,8 тыс. новых доменов. На весенние месяцы пришлось 1,5 тыс. регистраций, на летние — еще 1,3 тыс. При этом более половины новых доменов было зарегистрировано до начала высокого туристического сезона, сообщил «Бизнес ФМ Краснодар» директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений» Иван Грибов.

Доля национальных доменных зон .ru и .рф продолжила расти: летом на них пришлось 76,3% новых регистраций против 71,8% годом ранее. По словам руководителя отдела аналитики «Рунити» Аси Вартазарьян, для локального бизнеса домен все чаще регистрируется под конкретные сезонные задачи. В частности, туристические и гостиничные проекты весной зарегистрировали 159 доменов, летом — еще 149. В торговле число регистраций летом выросло на 20% год к году, в сфере общепита и развлечений — на 53% по сравнению с весной.

По числу регистраций лидируют Краснодар и Сочи, среди курортных городов — Анапа и Геленджик. На побережье предприниматели чаще включают название курорта в доменное имя, тогда как в Краснодаре спрос распределен между более широким кругом бизнес-направлений.

Вячеслав Рыжков