С начала года саратовцы направили в Госжилинспекцию более 14 тыс. жалоб

Жителей Саратовской области не устраивает качество коммунальных услуг. Об этом говорили в областной думе на депутатских слушаниях.

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Начальник Госжилинспекции региона Станислав Данилов сообщил, что за девять месяцев в ведомство поступило 14,2 тыс. обращений, в органы местного самоуправления перенаправили 5,5 тыс. Саратов, Энгельс и Балаково наделены полномочиями в части жилищного надзора и лицензионного контроля, однако в Энгельсе и Балакове нет надзора за начислением платы — этим занимается инспекция, отметил он.

С апреля 2026 года из почти 4 тыс. перенаправленных обращений в Саратов, Энгельс и Балаково в ГЖИ вернулось порядка 400 материалов для составления административных протоколов по лицензионным требованиям и по поводу нарушения предоставления коммунальной услуги, сроков и качества.

Господин Данилов считает, что Энгельс и Балаково следует наделить дополнительными полномочиями по части начисления платы. «Там достаточно большой фонд, — объяснил руководитель ведомства. — Около 120 млн было сделано перерасчета по горячей воде, отоплению и холодной воде по обращениям жителей», — сказал начальник Госжилинспекции.

По мнению Станислава Данилова, крупные города региона — Маркс, Ершов, Пугачев, Красноармейск — также следует наделить полномочиями по части государственного жилищного надзора, лицензионного контроля и платы. По его мнению, это сократит срок рассмотрения обращений и повысит их эффективность, поскольку специалистам ГЖИ не придется выезжать на место. Господин Данилов считает, что проблемами должны заниматься муниципалитеты, которые «очень хорошо понимают обстановку в своем районе и городе».

Татьяна Смирнова