Ставрополькрайводоканал отказался от апелляции в споре с ПМК-38 на 161 млн руб.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» после того, как предприятие добровольно отозвало апелляцию на обеспечительные меры в споре с АО «ПМК-38» о возврате аванса в размере 161 млн рублей.

Разногласия между сторонами возникли в связи с контрактом от 16 октября 2024 года на реконструкцию очистных сооружений в Ипатово. «Ставрополькрайводоканал» добивается от ПМК-38 возврата аванса в размере 161 млн рублей, настаивая на законности расторжения договора. Подрядчик, в свою очередь, оспаривает односторонний отказ заказчика и требует сохранить аванс за собой.

В феврале 2026 года Арбитражный суд Ставропольского края объединил встречные иски для совместного рассмотрения. В конце апреля суд запретил «Водоканалу» демонтировать или засыпать результаты выполненных строительно-монтажных работ, обязав обеспечить сохранность объекта до 1 августа 2026 года. Попытка ГУП отменить эти меры в мае оказалась безуспешной, после чего предприятие подало апелляцию.

Суд установил, что ходатайство об отзыве подписано полномочным представителем и не затрагивает права третьих лиц. На основании статей 49 и 265 Арбитражного процессуального кодекса РФ производство по жалобе прекращено.

Определение вступает в силу немедленно. Разбирательство по существу спора о реконструкции очистных сооружений и возврате аванса продолжится в Арбитражном суде Ставропольского края.

Ранее Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о вступлении в дело о банкротстве кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК-38), известного в Воронеже по работам на Петровской набережной и ливневке в Центральном районе.

Тат Гаспарян