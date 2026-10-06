На Дону начнут включать сирены при объявлении ракетной опасности

В Ростовской области с 8 октября при объявлении ракетной опасности будут включаться сирены. Такое решение принято оперативным штабом региона, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основным каналом дополнительного оповещения населения останется мобильное приложение МЧС России, через которое будут поступать push-сообщения с рекомендациями. Для их получения необходимо включить геолокацию на мобильном устройстве. Также информация будет поступать в виде СМС. Власти рекомендуют при сигнале ракетной опасности находящимся на улице пройти в ближайшее заглубленное помещение, подземный переход, паркинг или защитное сооружение. В здании следует спуститься в укрытие, а при его отсутствии — на нижние этажи, не пользуясь лифтом. Пассажирам общественного транспорта необходимо покинуть его и найти укрытие.

В регионе для размещения населения подготовлено 4,367 тыс. заглубленных помещений под многоквартирными и административными зданиями. В Ростове-на-Дону действует более 1,3 тыс. укрытий, включая подвалы, другие заглубленные помещения и подземные переходы. Их адреса публикуются на сайтах муниципалитетов, дополнительная информация также может распространяться управляющими компаниями через домовые чаты. По данным областного правительства, более 11,5 тыс. многоквартирных домов региона уже подключены к домовым чатам в мессенджере MAX. Присоединиться к чату своего дома можно через приложение «Госуслуги Дом».

Вячеслав Рыжков