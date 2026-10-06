В Татарстане на трассе у села Кощаково обрушился наземный переход

В Пестречинском районе Татарстана обрушился наземный пешеходный переход на трассе вблизи села Кощаково. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Надзорное ведомство проверит действия лиц, ответственных за содержание объекта дорожной инфраструктуры, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

UPD: по данным администрации района, причиной стало столкновение грузовика с несущей конструкцией перехода на трассе Казань — Шемордан. В результате ДТП опора не выдержала, и часть перехода рухнула на проезжую часть. В результате пострадали водитель и пассажир грузовика.

Движение на участке у села Кощаково ограничено, организован объезд.

Анна Кайдалова