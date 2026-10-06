Пирс дальних линий в Мурманском порту выставили на 49-летнюю аренду

Пирс дальних линий в морском порту Мурманска планируют передать в аренду на 49 лет. Аукцион проводит ФГУП «Росморпорт», следует из материалов ГИС «Торги».

В аренду предполагается предоставить южную сторону пирса площадью 2,65 тыс. кв. м и модульное здание контрольно-пропускного пункта площадью 43 кв. м. Объект предназначен для приема и обслуживания пассажирских судов, а также отстоя и обслуживания судов вспомогательного флота.

Начальная цена лота составляет 13,486 млн рублей. Размер задатка установлен на уровне 10% от начальной цены — около 1,35 млн рублей, шаг аукциона составит 5%, или 674 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 14 октября. Подвести итоги торгов планируется 16 октября.

Согласно аукционной документации, пирс относится к объектам транспортной инфраструктуры, на которые распространяются требования законодательства о транспортной безопасности. Кроме того, он расположен в пределах морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу России в морском порту Мурманск.

Пирс построили в 1961 году, а в 2015-м реконструировали. Спустя год на входе установили модульное здание КПП из двух унифицированных блок-контейнеров.

Ранее у пирса дальних линий швартовались иностранные круизные лайнеры.

Матвей Николаев