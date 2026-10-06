В Дагестане 7 октября проверят систему оповещения

В Дагестане 7 октября проверят региональную систему оповещения населения. В Махачкале и других муниципалитетах сирены и громкоговорители включат с 10:40 до 10:42. Проверка носит плановый характер, сообщили в МЧС республики. Ведомство просит жителей сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 10:43 до 10:44 сигнал проверки передадут в эфир десяти телеканалов: «Первого канала», «России 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятого канала», «России К», «России 24», «Карусели», ОТР и ТВ Центра. В это же время проверят три радиостанции — «Вести FM», «Маяк» и «Радио России». МЧС также планирует отправить push-уведомления через мобильное приложение ведомства. Полный график опубликовало МЧС Дагестана.

Проверка должна показать, работают ли региональная система централизованного оповещения и её каналы связи с жителями. Сигнал сирены «Внимание всем!» служит предупреждением: при реальной угрозе после него людям передают информацию о происшествии и рекомендации. 7 октября проверка ограничится тестовой передачей сигнала и сообщения.

Проверка затронет республиканскую систему, а не только городские сирены Махачкалы. В утвержденном администрацией города плане мероприятий на 2026 год такие комплексные проверки региональных и муниципальных систем предусмотрены в мае и октябре. Документ также включает локальные системы оповещения и комплексные системы экстренного оповещения; в ходе проверки проверяют оконечные устройства и передачу сигнала через вещательные каналы. План опубликован в постановлении администрации Махачкалы.

Порядок таких проверок устанавливает постановление правительства России № 769 от 17 мая 2023 года. Оно описывает, как создавать и поддерживать системы оповещения в постоянной готовности, а также как проводить их комплексные и технические проверки. Региональная система Дагестана действует с единого пункта управления в Махачкале; в докладе МЧС республики за 2024 год ведомство сообщало, что автоматизированный охват тогда составлял около 2 млн человек, или 59% населения, а разные способы оповещения в совокупности охватывали более 98%.

Станислав Маслаков