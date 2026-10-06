В Анапе местного жителя осудили за нападение на полицейского

Следственный отдел по Анапе СКР по Краснодарскому краю направил в суд материалы уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Установлено, что 18 сентября 2025 года фигурант не согласился с законными действиями полицейского, который пресекал противоправные действия его знакомого. Чтобы помочь знакомому избежать административной ответственности, он нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком по голове, причинив легкий вред здоровью.

Суд назначил фигуранту 1 год лишения свободы в колонии общего режима.

Алина Зорина