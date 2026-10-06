В Пулково у пассажира нашли Георгиевский крест 1914 года

В аэропорту Пулково таможенники обнаружили у 52-летнего гражданина Молдовы Георгиевский крест IV степени, отчеканенный в Российской империи в 1914 году. Мужчина пытался вывезти награду рейсом в Белград, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина рассказал таможенникам, что около 20 лет назад получил его в подарок от друга и не знал, когда была изготовлена награда

Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Мужчина рассказал таможенникам, что около 20 лет назад получил его в подарок от друга и не знал, когда была изготовлена награда

Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Пассажира остановили при прохождении зеленого коридора. В рюкзаке таможенники нашли металлический крест с изображением всадника, пронзающего копьем крылатого змея.

Экспертиза показала, что предмет относится к культурным ценностям и является наградой. Крест IV степени изготовлен из сплава серебра. Мужчина рассказал таможенникам, что около 20 лет назад получил его в подарок от друга и не знал, когда была изготовлена награда.

В отношении пассажира возбудили два дела об административных правонарушениях — о недекларировании товара и несоблюдении ограничений при его вывозе. Ему грозят штраф и конфискация креста.

Карина Дроздецкая