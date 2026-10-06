«Кубань Кредит» укрепил позиции в розничном кредитовании

Банк «Кубань Кредит» занимает 19-ю позицию в «Топ-30 банков с рекордным приростом портфеля за август 2026 года», составленном сервисом «Бробанк.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: автор КК.ru Фото: автор КК.ru

По оценкам аналитиков, главным драйвером спроса со стороны населения стал цикл смягчения денежно-кредитной политики — за второе полугодие 2025 года и первые шесть месяцев 2026 года ЦБ РФ 10 раз снижал ключевую ставку суммарно на 7 процентных пунктов, до 14,0% годовых. Это повлекло за собой удешевление фондирования и, как следствие, снижение стоимости конечных займов для физлиц. При этом продемонстрировать чистый прирост розничного портфеля смогли лишь 36,2% из более чем 300 кредитных организаций, принимавших участие в исследовании.

Отметим, что с начала года «Кубань Кредит» занимает 35-ю строчку по объемам розничного кредитования среди крупнейших банков страны, по версии сервиса.

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