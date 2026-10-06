Жилой комплекс Краснодара возглавил рейтинг самых масштабных проектов России

Жилой комплекс «Самолет», расположенный на территории Краснодара, занял первое место в рейтинге новостроек России по масштабу проекта. Информация об этом размещена на сайте ЕРЗ.

Площадь краснодарского жилого комплекса от застройщика Dogma составляет 1,38 млн кв. м. Всего в ЖК насчитывается 70 домов и более 34,4 тыс. квартир, объем сданной площади составляет 1,08 млн кв. м. Комплекс относится к классу «комфорт».

Помимо ЖК «Самолет», в рейтинг также вошел кубанский жилой комплекс «Губернский», расположенный в Краснодаре. Он находится на 15-м месте. Его площадь достигает 699 тыс. кв. м. Объект насчитывает 42 дома и более 15 тыс. квартир. Жилье относится к классу «комфорт».

На 19-м месте расположился краснодарский ЖК «Дом 101» экономкласса. Площадь комплекса составляет 611 тыс. кв. м. Насчитывается 25 домов и 13,6 тыс. квартир. Площадь еще не сдана.

В топ также вошли жилые комплексы, расположенные в других регионах России. Среди них: ЖК «Пригород Лесное» в Московской области, ЖК «Чистое небо» в Санкт-Петербурге, ЖК «Город звезд» в Ленинградской области и ЖК «Солнечной город» в Санкт-Петербурге.

Алина Зорина