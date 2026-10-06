Проверку сирен на Ямале перенесли с 7 на 9 октября

Проверка сирен и громкоговорителей, запланированная на 7 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перенесена на 9 октября. При этом, как сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО, ежегодная всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет в округе в установленные сроки — с 7 по 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках тренировки будет проверена готовность органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к выполнению мероприятий по гражданской обороне.

«Тренировка носит плановый характер и является частью регулярной работы по поддержанию системы гражданской обороны в постоянной готовности. Жителям округа не следует беспокоиться — все действия проводятся в штатном режиме»,— подчеркнули в департаменте.

Полина Бабинцева