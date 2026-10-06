В Чувашии направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Батыревского муниципального округа и сотрудника одного из подведомственных учреждений. Их обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве и подделке документов, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело в отношении экс-главы Батыревского округа Чувашии направили в суд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Дело в отношении экс-главы Батыревского округа Чувашии направили в суд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2023 года по декабрь 2025 года глава округа потратил бюджетные деньги на ремонт здания и кабинетов администрации вместо расселения жителей аварийного дома в Батыреве. Необходимость ремонта администрации следствие считает необоснованной.

Кроме того, в феврале прошлого года глава округа на служебном автомобиле попал в ДТП в Шыгырдане. Чтобы скрыть свое участие в аварии и избежать расходов на ремонт машины, он убедил другого водителя взять вину на себя и привлек знакомого, который выдал себя за водителя служебного автомобиля. Позже он оформил подложные документы для получения страховой выплаты. Ущерб страховой компании составил 400 тыс. руб.

Анна Кайдалова